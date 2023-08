Dopo la triste morte della cagnolina dei Ferragnez, Matilda, a Leone e Vittoria sembra mancare tanto l’amica a quattro zampe.

Vacanze in famiglia e con amici per i Ferragnez con Fedez, Chiara Ferragni, Vittoria e Leone super felici e contenti e anche un po’ malinconici. Infatti, nelle ultime ore, tra le varie stories social condivise dal rapper e dall’imprenditrice digitale è stato possibile vedere i due bimbi ricordare la loro compianta cagnolina Matilda, morta a fine luglio dopo qualche problema di salute.

Ferragnez, il video dei figli a cui manca Matilda

A conferma del forte legame che si era instaurato tra la piccola cagnolina Matilda e tutta la famiglia dei Ferragnez, ed in particolare anche i bambini, sono alcuni comportamenti di Vittoria e Leone ripresi proprio da papà Federico e mamma Chiara.

Alcuni utenti su TikTok hanno, infatti, pubblicato alcuni filmati, ripresi dalle stories dell’influencer e del rapper, nei quali si vedono i due piccoli accarezzare e giocare con dei cani.

In particolare sembra essere Vittoria quella “malinconica” che, mentre coccolava e giocava con un amico a quattro zampe, ha voluto ricordare in modo molto genuino Matilda.

La bimba, infatti, sembra dire: “Mati, il mio baubau“. Una frase che è stata ripresa da tantissimi utenti e fan della famiglia più social d’Italia che si sono commossi nel vedere come la piccola ma anche suo fratellino Leone sembrino sentire proprio la mancanza di Matilda.

Di seguito anche il post TikTok con il video in questione e i relativi commenti:

Il saluto a Matilda

Nel giorno della morte della cagnolina, la Ferragni aveva condiviso un lungo post social nel quale aveva fatto riferimento proprio a come avevano reagito i suoi bambini. In particolare Leone: “[…] Dopo averti salutata per l’ultima volta ho provato a spiegare a Leo che eri andata in cielo e ci avresti sempre protetti da una nuvoletta lassù. E lui mi ha chiesto come potevamo riconoscere la nuvola perché cosi potevamo salutarti sempre anche noi. Spero di averti fatto vivere una bella vita e di averti fatto sentire il mio amore ogni giorno”, aveva scritto Chiara con riferimento ad un dialogo avuto col primogenito.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG