Terribile lutto per Giulia De Lellis. La giovane influencer e modella ha comunicato la triste notizia via social. Le parole.

La situazione sembrava essersi stabilizzata, ma evidentemente non era così. Giulia De Lellis dice addio al suo amico a quattro zampe Tommy. Il cagnolino non stava bene da tempo e in queste ore l’influencer sembra aver comunicato ai tanti fan che la seguono sui social di aver subito il pesante lutto.

Giulia De Lellis, grave lutto: morto il cane Tommy

“Ha questo liquido che gli ha sospirato il cervelletto che sta tornando. Oggi ha la risonanza da ripetere… Spero solo dicano presto qualcosa”, aveva raccontato qualche settimana fa la bella Giulia a proposito del suo cane. Successivamente era stato tempo di intervenire per i medici: “Tommy è in una clinica dove ha iniziato un percorso per un’operazione molto delicata alla testa. Finalmente, dopo una serie di check, controlli e cure, ha avuto l’ok e stamattina alle 10 è iniziato l’intervento”.

Adesso, però, a distanza di qualche giorno dall’operazione, la triste notizia della morte del suo amico a quattro zampe mentre lei è in vacanza: “Ciao piccolo. Oggi mi è arrivata la chiamata per dirmi che non c’eri più e mi si spezza il cuore. Mi manchi piccolo. Starai sempre nel mio cuore, ti amo. Ti amo, Tommy”, ha segnalato un utente all’esperta di gossip Deianira Marzano riportando le parole di una parente della De Lellis attraverso le sue stories Instagram.

In precedenza, invece, proprio la donna aveva pubblicato un cuore spezzato e un pensiero che avevano anticipato, appunto, la tragica notizia.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram dell’influencer con il piccolo amico a quattro zampe:

