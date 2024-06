È morto all’età di 49 anni il frontman della band Crazy Town, Shifty Shellshock. L’uomo è stato trovato senza vita a Los Angeles.

Sono ore di grande sgomento per il mondo della musica. Infatti, è di queste ore l’annuncio della morte, a soli 49 anni, di Shifty Shellshock, frontman dei Crazy Town. Il decesso del cantante, il cui nome all’anagrafe era Seth Brooks Binzer, è stato in circostanze ancora da chiarire. Il corpo dell’uomo sarebbe stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles come sottolineato dal County Of Los Angeles Medical Examiner. La band e il noto frontman erano diventati molto noti a cavallotra gli anni Novanta e i Duemila in particolare grazie alla viralità del brano “Butterfly” ottenuta anche grazie al famoso videoclip correlato. Sui social network, diversi utenti, dopo aver appreso la notizia della scomparsa dell’uomo, lo hanno voluto ricordare con alcuni messaggi.

I problemi con le dipendenze

Come hanno ricordato diversi media internazionali e anche italiani, la vita di Shifty Shellshock è stata purtroppo caratterizzata dalle dipendenze. In modo particolare da quella per la droga di cui lui stesso aveva parlato in diverse occasioni. Fanpage ha inoltre ricordato anche un dettaglio recente che risale al 2023. L’uomo era stato fermato dalla polizia di Myrtle Beach, nel South Carolina, perché si era addormentato alla guida di un SUV nero che, a causa del colpo di sonno, era stato visto mentre sbandava vistosamente sulla carreggiata.

