Compleanno sfortunato per Filippo Bisciglia. Il conduttore di Temptation Island ha condiviso l’imprevisto subito via social con i fan.

Il nome di Filippo Bisciglia è diventato sempre più in voga nelle ultime settimane grazie all’avvicinamento alla nuova edizione di Temptation Island 2024. Anche in queste ore, però, il presentatore ha fatto parlare e il motivo è stato diverso da quello del reality per coppie. L’uomo, infatti, ha festeggiato il compleanno ma lo ha fatto con un imprevisto…

Filippo Bisciglia, imprevisto al compleanno

Attraverso i propri canali social, Bisciglia ha raccontato di aver iniziato la settimana nel modo… sbagliato. Infatti, il conduttore avrebbe preferito festeggiare il compleanno in modo diverso da come ha fatto, ovvero con un imprevisto che lo ha obbligato a chiamare in causa… il carroattrezzi. “Oggi è il giorno del mio compleanno e l’inizio di una nuova settimana”, ha esordito il conduttore. “Io l’ho iniziata così, con un bel carroattrezzi ma…. sarà una settimana speciale. Tra 3 giorni ripartità il nostro Temptation…”. Insomma, al netto di quello che è stato un guaio alla sua vettura (almeno così sembra), il buon Filippo non ha perso l’entusiasmo e il sorriso.

Temptation Island 2024 in partenza

Bisciglia sarà impegnato, come detto, nella nuova edizione di Temptation Island 2024 che partirà il prossimo 27 giugno 2024. Come sempre, saranno le coppie ad essere protagoniste e con loro anche i rispettivi tentatori e tentatrici. Proprio sulla nuova annata del programma, il conduttore si era di recente sbilanciato spiegando che rispetto agli anni passati, i partecipanti avevano “iniziato a bomba”. Insomma, senza farsi scappare grosse anticipazioni, il presentatore aveva annunciato grandi sorprese e movimentazioni fin da subito nei rispettivi villaggi. Staremo a vedere cosa accadrà. Se le premesse si confermeranno così esplosive siamo sicuri che nel giro di poco tempo se ne vedranno delle belle.

