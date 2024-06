Ore di forte dolore e commozione per Cristina D’Avena che al suo recente concerto non ha saputo trattenere le lacrime.

Un momento comprensibilmente non facile per Cristina D’Avena, quello vissuto nelle ultime ore. Infatti, è morta Alessandra Valeri Manera, per anni responsabile dei programmi per ragazzi di Mediaset e creatrice di tante delle canzoni cantante proprio dalla famosa artista. La donna ha confermato con grande emozione il legame con la compianta autrice emozionandosi durante il suo ultimo concerto davanti alla platea.

Cristina D’Avena, le lacrime al concerto

La D’Avena non ha fatto mancare un pensiero alla compianta Alessandra Valeri Manera durante il suo ultimo concerto e non ha neppure potuto trattenere la forte commozione. La conferma è arrivata, oltre che per chi ha assistito all’evento, anche per chi ha potuto vedere alcuni filmati dello show dove la famosa artista ha ceduto alle lacrime davanti a tutti prima di cantare una celebre sigla ideata proprio dall’autrice scomparsa.

“Dovete cantare a gran voce, molta voce perché deve arrivare molto in alto…”, ha detto Cristina al suo pubblico facendo un chiaro riferimento alla Manera. Successivamente, con l’iniziare della canzone, ecco le lacrime e la voce strozzata che le hanno impedito, almeno in un primo momento, di cantare serenamente. Al tempo stesso, il pubblico ha intonato senza problemi “Kiss Me Licia” rendendo orgogliosa la donna e anche la compianta autrice.

Il saluto all’amica autrice

Dopo la triste notizia della scomparsa della Manera, la D’Avena aveva condiviso un lungo pensiero per ricordare l’autrice: “Ciao Ale, ciao amica mia, amica di mille avventure. Ti scrivo solo oggi… Non sai quanto è stato difficile dover attendere nell’esprimere le mie emozioni ma ti ho voluta rispettare anche quest’ultima volta. Sono trascorsi più di 40 anni da quel giorno in cui i nostri cammini si sono incrociati e da allora non ci siamo mai separate. Abbiamo condiviso momenti indimenticabili. Sei stata, sei e sempre sarai parte della mia vita. Sei stata la penna magica che ha dato voce ai miei sogni, l’amica fidata sempre pronta a darmi consigli e a proteggermi. Hai illuminato il mio percorso con maestria, dolcezza, dedizione e hai colorato l’infanzia con i colori dell’arcobaleno. Ora che hai spiccato il volo verso un nuovo cielo, continuerai a vivere in ogni nota e in ogni parola che hai scritto per me. Mi manchi e non puoi nemmeno immaginare quanto mi mancherai… Con tutto il mio amore. La tua Cri”.

