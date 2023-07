Calcio e Inter in lutto. Morto a 88 anni uno storico ex campionissimo della formazione nerazzurra dell’era del Mago Herrera.

Il calcio, ed in particolare l’Inter, piange la morte di Luisito Suarez, storico ex calciatore nerazzurro, trascinatore della squadra che fu allenata dal Mago Herrera. L’ex centrocampista, anche del Barcellona, è morto questa mattina all’età di 88 anni. L’intero mondo del pallone è in lutto per il grandissimo ex atleta e allenatore.Lutto nel calcio: morto Luisito Suarez

“FC Internazionale Milano, il suo presidente Steven Zhang, il Vice President Javier Zanetti, gli Amministratori Delegati Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, l’allenatore Simone Inzaghi e il suo staff, i calciatori e tutto il mondo Inter, si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Luis Suarez e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari”. Queste le parole scelte dall’Inter per salutare in una nota ufficiale il compianto ex nerazzurro.Suarez arrivò all’Inter dal Barcellona e in maglia nerazzurra venne trasformato nel secondo anno della gestione del Mago Herrera in regista davanti alla difesa. Per lui ben 333 partite con la formazione milanese con 55 reti. Nel suo palmares con la formazione interista ci sono tre scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Fu un pilastro di quella formazione davvero strabiliante.Nella sua carriera il compianto ex giocatore aveva vinto il Pallone d’oro nel 1960. Con la maglia del Barcellona aveva totalizzato 176 partite con 80 reti tra il 1954 e il 1961.Di seguito anche un post Twitter dell’Inter per ricordare l’ex campione:

