Matrimonio vicino per Luisa Corna che insieme al suo compagno ha scelto di sposarsi. Le nozze avverranno molto presto.

Il fatidico “sì” è sempre più vicino per Luisa Corna che dopo tanti anni di fidanzamento ha deciso di sposarsi. Il matrimonio arriverà molto presto e il suo futuro marito è Stefano Giovino, un ufficiale dei carabinieri con cui è legata ormai da tempo. In queste ore sarebbe stata svelata anche la data delle nozze.

Luisa Corna si sposa: i dettagli

“È un ufficiale dei carabinieri è più giovane di me di 15 anni. Ci siamo guardati per la prima volta durante una manifestazione ed è stato colpo di fulmine”. Erano state queste le parole di Luisa Corna in una intervista del 2016 quando aveva appunto raccontato come era nata la sua relazione con Stefano Giovino. Adesso, quel sentimento e quel colpo di fulmine diventeranno ancora più importanti.

I due, infatti, dopo aver già rinviato causa Covid il proprio matrimonio previsto inizialmente nel periodo della pandemia, hanno scelto una nuova data. Stando a Il Giornale di Brescia, infatti, la coppia ha fissato le nozze per il prossimo 9 settembre.

La Corna e Giovino, quindi, si diranno “sì” ufficialmente e lo faranno a Palazzolo sull’Oglio, un comune in provincia di Brescia, con celebrazioni alla “Madonnina”, il santuario della Madonna di Lourdes.

Prima del grande amore con Giovino, la nota attrice e volto televisivo aveva avuto altre relazioni con personaggi ben noti al mondo dello spettacolo e dello sport. Prima con l’ex giocatore Aldo Serena, poi con Alex Britti e con l’attore Valerio Foglia Manzillo.

A distanza di molti anni dall’ultima storia, poi, ecco Giovino, il suo vero amore a cui, appunto, dirà il fatidico “sì” tra pochi giorni. Una splendida notizia per lei e per la sua dolce metà.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna:

