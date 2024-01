Scintille tra sorelle: parla Ludovica Valli dopo la sua assenza al recente compleanno di Beatrice. Ecco cosa è successo davvero.

Sta facendo molto discutere il mondo social il rapporto tra le sorelle Ludovica Valli, Beatrice e Eleonora. In modo particolare tra le prime due. Beatrice, infatti, ha da poco festeggiato il compleanno ma tra gli invitati non erano presenti entrambe le sorelle. Sui social, dopo una serie di commenti e domande, alcune anche piuttosto dirette, Ludovica ha voluto replicare spiegando la sua verità sul rapporto col resto della famiglia.

Ludovica Valli e il rapporto con le sorelle

Come anticipato, nelle scorse ore Beatrice Valli ha festeggiato il compleanno ma la sorella Ludovica è risultata essere assente. In tanti, quindi, hanno voluto sottolineare come i rapporto tra le sorelle, compresa Eleonora, non sia ottimale.

A confermarlo proprio Ludovica che in una serie di commenti ha spiegato come stiano davvero le cose: “Il 90% delle volte non so nemmeno io quando si vedono le mie sorelle, lo scopro tramite due storie di Instagram proprio come voi. Proprio perché, come ha detto Beatrice, ‘loro sono più legate’. Quindi io la maggior parte delle volte non so proprio niente di ciò che fanno/organizzato loro. Questa è la verità. Devo continuare a parlare?”.

Domanda retorica visto che la donna ha proseguito spiegando le sue ragioni: “Del compleanno l’ho saputo la settimana prima, certamente… Magari se fossi invitata dalle mie sorelle per il piacere di essere invitata e non perché ‘si sentono obbligate per immagine’ avrei forse fatto i salti mortali per esserci. Non sono andata alla festa di compleanno di mia sorella, e allora? Disturba a qualcuno di voi questo? Per quale motivo? Vi sto dando fastidio? A me non sembra proprio, anzi”.

Di seguito anche uno dei tanti post Instagram della donna sotto al quale sono arrivati molti commenti relativi alle vicende tra sorelle a cui la donna ha anche risposto:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG