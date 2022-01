Lucrezia Selassié, l’aereo da parte dei fan: la reazione di Katia Ricciarelli

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 Lucrezia Hailé Selassié ha ricevuto un “messaggio aereo” da parte dei fan, che le hanno dimostrato il loro sostegno dopo quanto accaduto tra lei e Katia Ricciarelli. “Tutta l’Italia è con te. No al razzismo”, era scritto nel messaggio, che ovviamente non ha mancato di suscitare la reazione della cantante lirica. “Mamma mia quante ca***e, ragazzi. Vabbé, meno male”, ha tuonato Katia Ricciarelli che, evidentemente, non ha gradito la questione.

Katia Ricciarelli: il mancato provvedimento

Nelle ultime ore ha generato grande clamore sui social e al GF Vip la decisione (da parte del programma) di non prendere provvedimenti contro l’ex moglie di Pippo Baudo (che si è rivolta a Lulù dandole della scimmia e invitandola a tornare a studiare “al suo paese”). Durante l’ultima diretta del reality show Alfonso Signorini si è limitato a rimproverare la cantante lirica e gli altri concorrenti del reality show per via del loro comportamento.

“L’accoglienza non è nelle parole di Katia, che abbiamo stigmatizzato e condannato. Rispetto non è nelle parole di Lulù con cui ha apostrofato Katia o Soleil. Ho sentito dire una frase molto interessante: ‘qui dentro siamo tutti uguali’. Sulla carta siamo tutti uguali, ma ciascuno di noi è diverso. Ciascuno di noi si porta la sua storia, la sua vita, la sua professionalità di cui noi dobbiamo avere un enorme rispetto. Questo non significa che la signora Ricciarelli possa dire tutto quello che le passa per la testa, non giustifica a dire ca****e, ma significa avere rispetto, anche se dice ca****e”, ha dichiarato il conduttore.