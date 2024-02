Uno scatto particolare sui social per Luca Argentero che ha fatto vedere a tutti come era quando aveva solamente 16 anni.

Attore e conduttore di successo, una famiglia bellissima e tanto altro. Ma come era prima Luca Argentero? A rispondere, ovviamente solo parzialmente, a questa domanda, è stato il diretto interessato che ha condiviso una particolare foto su Instagram nella quale aveva solamente 16 anni.

La foto di Luca Argentero a 16 anni

In queste ore Argentero ha stupito tutti i suoi seguaci sui social condividendo una foto che lo vede protagonista. L’attore ha fatto vedere un suo scatto di quando aveva 16 anni. L’uomo, ora felicemente sposato con Cristina Marino, con cui ha costruito la sua famiglia, ha scritto: “16 anni, collanine”.

In questo senso il riferimento è ad una di quelle collanine estive che si utilizzavano quando lui era poco più di un ragazzino. Nella foto in questione condivisa in un post, il buon Luca è apparso sorridente anche se, per la verità, il suo sguardo non era perfettamente in posa visto che nella foto risulta avere gli occhi leggermente chiusi. Ad ogni modo questa uscita social pare aver riscosso grande successo.

Le reazioni

Nei commenti sotto al post dell’attore, infatti, moltissime persone hanno voluto commentare e dare un giudizio. “Sei bellissimo ora e lo eri anche a 16 anni”, ha scritto una fan. “Abbiamo guardato tutto tranne la collanina”, ha sottolineato un’altra persona facendo riferimento, probabilmente, al fisico dell’Argentero 16enne.

Tra i vari commenti ricevuti, curiosamente, è apparso anche quello di sua moglie Cristina che ha scritto: “Macchecarinoooo arge del mio cuore”.

“Ah niente, un cesso proprio… e vabbe”, ha scritto, invece, la famosa comica e, pensiamo amica di Luca, Lucia Ocone.

Insomma, un vero e proprio successo per Argentero che è bravo e piace sempre!

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG