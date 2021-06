Sarebbe stata questione di tempo: Luca Argentero e Cristina Marino lo scorso marzo avevano parlato di un matrimonio imminente, ma forse in pochi si aspettavano così in fretta. Passati tre mesi, la coppia si è sposata! Le nozze sono state celebrate ieri a Città della Pieve dal sindaco, Fausto Risini. Per festeggiare, la coppia è salita su un sidecar viaggiando per il borgo come testimoniano le immagini che sono state rilanciate sui loro profili Tik Tok.

E’ stata Umbria24 ad anticipare la notizia. Pochi i dettagli trapelati dalla cerimonia, si sa che tra gli invitati c’era anche Raz Degan. Il sindaco Risini, orgoglioso per la coppia e per la scelta del suo paese commenta:

È stato un onore e soprattutto una grande emozione celebrare il loro matrimonio, che è prima di tutto il matrimonio di un amico. Ormai pievese come noi, tanto da regalarci la sua immagine per rilanciare la promozione della nostra bella città.

Ad incorniciare la giornata, una foto postata su Instagram da Luca Argentero anzi “Mr Argentero” come scrive nella didascalia. Nello scatto, la coppia si bacia davanti al tramonto del sole. Cristina Marino riproponendo sul suo IG la stessa foto ha aggiunto: