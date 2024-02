Amatissima e prossima alla co-conduzione di Sanremo 2024, Lorella Cuccarini si è raccontata a 360° tra privato e lavoro.

Molto presto sull’Ariston per Sanremo 2024. Intanto Lorella Cuccarini si confessa sulle pagine di Oggi. La mitica showgirl, insegnante ad Amici e prossima alla co-conduzione del Festival, ha parlato della sua vita privata e del lavoro, svelando anche retroscena inediti come un momento particolarmente vissuto a livello di salute.

Lorella Cuccarini, il momento più difficile

La bella Lorella ha svelato a Oggi alcuni dei momenti complicati vissuti nella sua vita. Uno di questi è stato nel 2002: “Ho avuto anch’io un periodo critico. Nel 2002 mi sono operata e ho tolto la tiroide”, ha svelato la conduttrice e ballerina. “All’inizio andava tutto bene, poi, forse perché non avevo trovato il giusto dosaggio di medicinali, ho avuto periodi di ipotiroidismo, che è terribile perché ingrassi con niente. Devo dire che è stato difficile da accettare, poi dopo due-tre anni ho trovato un nuovo equilibrio”.

In splendida forma: il segreto

L’aspetto della salute e della forma fisica ancora invidiabile nonostante gli anni che vanno avanti è stato poi oggetto delle successive parole della donna: “Non mi sono mai lasciata andare, ho continuato ad allenarmi e a mangiare bene anche quando ho smesso di passare 7-8 ore al giorno in sala prove. Lo faccio come professionista, ma anche come donna, credo che tutte noi lo meritiamo”.

E a livello professionale: “Quando sei in sala prove, cerchi la perfezione. Mi dicevano che ero troppo maestrina. Stava diventando una gabbia e non era la mia vera natura”.

Anche per questo “oggi sono più scialla, come direbbero i miei figli”, ha detto Lorella. “Ho imparato a prendermi in giro, non ho più ansia da prestazione, non si può piacere a tutti […]”.

Di seguito anche il post Instagram della rivista con la copertina dedicata alla showgirl:

