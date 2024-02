Doppia stoccata di Fabrizio Corona che via social ha indubbiamente fatto riferimento alle note vicende legate alla Blasi e alla Ferragni.

Durissimo commento social di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è tornato a colpire alcune delle sue vittime predilette. Di chi stiamo parlando? Ovviamente delle donne “del momento”: Ilary Blasi e Chiara Ferragni. Il fotografo, infatti, non ha perdonato alcune delle recenti uscite delle due, commentandole in modo piuttosto forte.

Fabrizio Corona, frecciata alla Blasi e alla Ferragni

Corona non perdona. Questa volta è proprio il caso di dirlo. L’ex re dei paparazzi, come anticipato, non ha risparmiato in queste ore una doppia pesante frecciata a Ilary Blasi e Chiara Ferragni anche se, va detto, non le ha mai nominate in modo diretto.

“Falsi miti che cadono, politici corrotti, ignoranza contagiosa, zero prospettive per il futuro”, ha esordito l’uomo in un post su Instagram. “Quattro macchiette che sparano min*** a giorni alterni, la guerra pu*** e le pu*** che fanno la guerra”.

Poi, parlando sé: “Io sono Corona quello a cui avete dato il compito di vivere per voi, soffrire, andare in galera, il demone dannato, quello con il Bentley. Quello che dice la verità quello che fa notizia… La mia non è una serie televisiva o un film del ca*** pseudo impegnato… Beneficenza? Ne ho sempre fatta. A me stesso”.

Insomma, parole decisamente forti che, come c’era da aspettarsi, hanno subito trovato grande riscontro del pubblico dell’uomo. Il contenuto condiviso, infatti, ha riscosso molto successo con tantissimi commenti e like. Sicuramente, in quanto a comunicazione, il buon Fabrizio risulta essere sempre “in forma”. Staremo a vedere se le persone chiamate in causa, anche se indirettamente, vorranno dire la loro o lo lasceranno parlare senza replicare.

Di seguito anche il post Instagram dell’ex re dei paparazzi dove è possibile leggere diversi commenti ricevuti:

