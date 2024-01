Dopo l’uscita da Amici di Mew, arriva una reazione importante da parte di Lorella Cuccarini, sua ex insegnante.

Nei giorni scorsi ad Amici, due allievi – Mew e Matthew – sono usciti in modo definitivo dalla scuola. Nessuna eliminazione o provvedimento ma, a quanto pare, una scelta persona dettata da motivi, ancora oggi, non noti. Nessuno ha commentato l’accaduto nel programma ma in queste ore Lorella Cuccarini ha dato un primo parere sulla vicenda lasciandosi andare ad un pensiero per la ragazza che, fino a pochi giorni fa, era sua allieva.

Lorella Cuccarini, la reazione all’uscita di Mew da Amici

A seguito dell’uscita da Amici dei due cantanti che, lo ricordiamo, non è stata motivata in alcun modo da parte della trasmissione e, per ora, neppure dai diretti interessati, nessuno si era sbilanciato nel dare un giudizio o un pensiero.

Oggi, invece, ecco la prima reazione. Ad averla è stata, come anticipato, Lorella Cuccarini. La maestra, infatti, ha deciso in una storia su Instagram di fare riferimento proprio alla giovane cantante.

La donna si è ripres ain auto mentre guidava con una canzone, “Gimme Love” di Sia, in sottofondo. Un brano che Mew ha interpretato in modo magistrale durante una recente sfida di cover.

La prof ha quindi detto: “Ogni volta che ascolto questo brano penso a Vale, un bacio grande”. In riferimento proprio a Mew che dimostra come la brava Lorella provi grande affetto per la ragazza. Tra loro nessun astio. Anzi…

Di seguito anche un post su Instagram di Amici relativo alla ormai ex allieva:

