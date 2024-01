Flavia Vento rivela il mancato flirt con Leonardo DiCaprio a Storie di Donne al Bivio: ecco cosa ha detto.

Flavia Vento, nota soubrette italiana, ha recentemente rivelato un retroscena inedito riguardante il celebre attore Leonardo DiCaprio. Durante la sua apparizione nella trasmissione televisiva Storie di Donne al Bivio, la Vento ha condiviso questo intrigante aneddoto che risale a qualche anno fa. Secondo quanto riferito dalla showgirl, DiCaprio le avrebbe chiesto di trascorrere una serata insieme, un invito che, per circostanze inaspettate, non si è mai concretizzato.

I dettagli dell’invito di Leonardo DiCaprio

Flavia Vento, durante l’intervista, ha descritto come l’attore hollywoodiano Leonardo DiCaprio, famoso per il suo ruolo in film di successo come “Titanic” e “The Revenant”, l’avesse invitata a passare del tempo insieme. Tuttavia, l’appuntamento tra i due non è mai avvenuto.

La soubrette ha raccontato: “Ho perso la testa per lui. Ci siamo incrociati varie volte e solo una in America lui mi disse di stare insieme. Non riuscii a farlo perché quella sera, avendo mangiato funghi, passai una notte d’inferno per un’intossicazione. Resta il grande rimpianto della mia vita“.

La rivelazione su Totti

Oltre al retroscena su DiCaprio, Flavia Vento ha anche rotto il silenzio su un altro episodio che ha tenuto banco nelle cronache rosa: il suo presunto flirt con l’ex calciatore Francesco Totti, smentendo le voci e le speculazioni che per anni hanno circolato sui media. Infine, Flavia Vento ha anche parlato della sua vita attuale. Ha ribadito di essere rimasta delusa da alcune relazioni passate, decisione che l’ha portata a vivere una vita casta negli ultimi dieci anni. Queste confessioni offrono uno spaccato intimo e sincero della sua vita.

