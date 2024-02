Tifosa speciale per Angelina Mango, Lorella Cuccarini protagonista sui social dopo il trionfo della ragazza a Sanremo 2024.

Amatissima dal suo pubblico, ed evidentemente anche da stampa e radio, Angelina Mango ha trionfato a Sanremo 2024 e tra le persone pazze di lei anche un volto piuttosto noto, per altro protagonista al Festival nella serata delle cover. Di chi stiamo parlando? Di Lorella Cuccarini che sui social è diventata virale per il grande sostegno mostrato alla sua ex allieva ad Amici a cui ha dedicato anche un pensiero dopo l’annuncio del trionfo.

Lorella Cuccarini e la gioia per Angelina

Durante la finalissima del Festival di Sanremo 2024, sui social tantissimi personaggi dello spettacolo hanno mostrato il proprio sostegno per gli artisti in gara. In particolare, a fare il tifo per Angelina, poi vincitrice della kermesse musicale, è stata la mitica Lorella Cuccarini, co-conduttrice in questa edizione nella serata delle cover.

La donna, che in passato era stata insegnante della Mango nella scuola di Amici, ha mostrato con grande entusiasmo il modo in cui ha sostenuto la giovane per tutta la serata. Prima invitando i suoi seguaci su Instagram a votarla e poi, dopo la proclamazione della vittoria, con un tenero messaggio di gioia per il risultato ottenuto.

“E pensare che è passato solo un anno… Fiera di te“, ha scritto la mitica Lorella facendo una foto alla tv con Angelina protagonista insieme a Fiorello e Amadeus al momento della vittoria del Festival. Evidentemente il riferimento all’anno trascorso è a quello nella scuola di Amici dove la giovane artista avrà imparato anche qualche segreto proprio dalla sua ex insegnante e da tutti gli altri professionisti.

Di seguito anche un post su X del noto account disagiotv con alcune stories della famosa conduttrice che ha fatto il tifo per l’ex sua allieva ad Amici:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG