C’è grande attesa per il Festival di Sanremo 2024 al via martedì 6 febbraio. Tra i protagonisti della kermesse musicale anche Lorella Cuccarini che sarà co-conduttrice accanto ad Amadeus nella serata delle cover. In una recente intervista a Forbes, la showgirl ha svelato la sua decisione “green” e non solo in vista dell’apparizione sul palco dell’Ariston.

La scelta insolita di Lorella Cuccarini per Sanremo 2024

La Cuccarini ha spiegato a Forbes che in occasione del Festival indosserà solo abiti vintage: “Penso sia bello vedere il mercato vintage evolversi per un pubblico mondiale ed essere apprezzato dalle generazioni più giovani. Non solo il vintage è diventato rilevante nella cultura pop moderna e nella moda degli ultimi anni. Ma le masse ora lo vedono come un modo sostenibile di vestirsi. Sostenibile in termini green e sostenibile anche come spesa per le famiglie e le persone che vorrebbero vestirsi con capi di qualità senza necessariamente aprire un mutuo”.

Secondo la showgirl si tratta di “una scelta responsabile anche di spesa”. La donna ha motivato la sua decisione aggiungendo pii: “C’è una vastissima proposta di capi adatta a tutte le tasche che non è frutto di sovrapproduzione di aziende che ormai producono in modo compulsivo e con tessuti altamente inquinanti”.

La bella maestra di Amici ha spiegato di essere in prima fila nella lotta per la salvaguardia del pianeta e, per questo motivo, la sua decisione è arrivata anche a Sanremo. “E’ importante che l’industria della moda guardi indietro per andare avanti. Ma spero che la ricchezza di ispirazione portata dalla moda d’archivio non venga sfruttata come spesso succede, ma diventi veramente un nuovo inizio. La moda sostenibile non é solo la scelta di non inquinare va oltre”. La donna ha motivato la sua decisione spiegando che la madre era una sarta e che quindi certi argomenti sono stati toccati con mano in prima persona nel corso della sua vita.

