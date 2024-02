Il noto artista napoletano Geolier a Sanremo con il jet privato. La foto pubblicata, e poi prontamente rimossa, ha scatenato la polemica.

Protagonista di Sanremo 2024, Geolier ha già iniziato a far parlare di sé. Non per la sua musica ma per il fantastico jet privato utilizzato per spostarsi dalla sua Napoli fino alla città dei fiori, sede appunto della kermesse musicale al via dal 6 al 10 febbraio. L’artista si è mosso con un mezzo decisamente particolare con tanto di foto, poi rimossa, che ha fatto discutere.

Geolier, la polemica per il jet privato

C’è già la primissima polemica su Sanremo 2024. A scatenarla uno dei big in gara, Geolier. L’artista napoletano, infatti, si è mosso da Napoli con un jet privato e ha condiviso la foto sui social. Preso di mira da qualche utente che ha fatto presente come il mezzo fosse decisamente esagerato per lo spostamento, il giovane rapper ha rimosso tutto ma, ormai, era troppo tardi.

In tantissimi, infatti, sono riusciti ad immortalare il suo contenuto e a far partire la discussione sul caso. Anche Selvaggia Lucarelli, con un post su X, ha fatto presente la situazione legata al giovane artista. Per la giornalista, sempre molto pungente, nessun pensiero particolare ma solo la conferma dell’uso dell’aereo privato e anche della rimozione, successiva alla pubblicazione, della foto da parte del cantante.

L’artista non ha commentato la polemica nei suoi confronti ma nel post condiviso si era limitato a scrivere: “Sto a Sanrem”. Staremo a vedere se vorrà dire qualcosa a tal proposito oppure aspetterà che la tensione social si spenga…

