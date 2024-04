Loredana Lecciso torna in tv con confessioni sorprendenti: rifiuta il matrimonio con Al Bano e l’Isola dei Famosi per restare con la famiglia.

L’Isola dei Famosi è iniziata da appena un giorno e già spuntano interessanti retroscena. Uno dei più interessanti riguarda Loredana Lecciso che, dopo mesi lontana dai riflettori, è tornata in tv per raccontare di avere rifiutato la possibilità di partecipare al reality.

La compagna del cantante Al Bano, infatti, ha scelto di aprirsi e di rivelare alcuni dettagli inaspettati sulla sua vita sentimentale, che l’hanno portata anche a rinunciare a importanti opportunità lavorative.

Ecco che cosa ha dichiarato la Lecciso al programma Storie di donne al bivio di Monica Setta.

Loredana Lecciso: le rinunce per amore

La Lecciso è un personaggio televisivo molto noto, ma che negli ultimi anni ha deciso di allontanarsi dai riflettori per dedicarsi alla famiglia.

Infatti, riguardo al rifiuto di partecipare come naufraga all’Isola dei Famosi ha rivelato: “Sarebbe stato forse il momento ideale, ma preferisco stare vicina a mia figlia Jasmine che sta preparando a Milano il nuovo disco. A Milano vive anche mio figlio Albano junior e stare in famiglia per me in questa fase è molto importante“.

Ma durante l’intervista non si è parlato solamente delle rinunce alla carriera per la famiglia. Infatti, Loredana ha anche confessato alcuni dettagli inediti sulla sua storia d’amore con Al Bano.

Loredana Lecciso e Al Bano si sposano?

Sulla possibilità di convolare a nozze con Al Bano, Loredana ha dichiarato: “Ci abbiamo pensato, ma stiamo insieme da oltre 23 anni e sentirci sposati mentalmente è la sensazione d’amore più intensa che possa esserci“.

Poi aggiunge “C’è anche un filo di scaramanzia, perché mai come adesso io e Al Bano stiamo serenamente insieme. Ci ritagliamo serate casalinghe a Cellino, lui cucina, suona, stiamo bene tra di noi, non ci serve molto altro“.

Ma, pur non essendoci nozze in vista, l’anello c’è eccome! “Ho un anello che è ovviamente un pegno d’amore da una vita” ha rivelato. Infine, ha confessato: “Quando io partivo per lavoro i bimbi, allora piccoli, Jas e Bido mi dicevano ‘ti nascondiamo l’anello se non torni subito a casa’. Per Al Bano ho fatto vari passi indietro, ma non me ne sono mai pentita perché ho tre meravigliosi figli e sono una donna risolta e in equilibrio con me stessa“.

