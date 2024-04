Loredana Bertè senza censure a Belve rivela dettagli scioccanti sulla relazione con l’ex marito Bjorn Borg. Ecco com’è finito il matrimonio.

Loredana Bertè è stata una delle prime ospiti di Francesca Fagnani nella nuova stagione di Belve che è iniziata martedì 2 aprile su Rai 2. Durante la sua intervista, uno degli argomenti più scottanti è stata la relazione con il tennista Bjorn Borg.

I due sono stati sposati dal 1989 al 1993 ma la loro storia d’amore è stata molto travagliata, piena di alti e bassi e una fine che ha spiazzato tutti. La cantante ha rivelato in televisione alcuni retroscena inaspettati sul matrimonio con Bjorn e ha rivelato il motivo per cui è finita, lasciando a bocca aperta persino la conduttrice televisiva.

Loredana Bertè: le incompatibilità con il marito

La cantante rock ha rivelato alcuni dettagli della relazione con il marito raccontando alcuni aneddoti inaspettati: “In sei anni a Stoccolma mi ha regalato una crema scontata. Io volevo dei figli, pensavo che sarebbe stato il padre dei miei figli“. Tuttavia, ben presto ha scoperto che il marito non aveva lo stesso desiderio.

Sulle liti, invece, ha rivelato quanto fossero violente: “Lanciavo i divani dalla finestra“. Ma la parte più scioccante del racconto della Bertè riguarda la fine della loro relazione.

Loredana Bertè: la richiesta inaccettabile di Bjorn Borg

Il matrimonio teso tra Loredana e Bjorn è arrivato al punto di rottura nel momento in cui il tennista ha fatto alla cantante una richiesta inaccettabile.

“Preferiva la cocaina a me, non potevo accettarlo. Eravamo in Florida, tornata in albergo vedo che prende il telefono e chiama il room service. Ma non era il room service” racconta la Bertè a Francesca Fagnani.

“Chiede due prostitute. Sono arrivate due, tutte vestite di pelle, con le fruste. Lui mi ha detto che dovevamo passare a un altro livello, facendo sesso con queste. L’ho preso, l’ho gonfiato di botte e me ne sono andata“.

“Gli ho detto vaf****ulo tu, le tr**e e la coc**na. L’ho chiuso fuori di casa, da quel giorno è finita” rivela la Bertè.

