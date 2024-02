Non prenderà parte all’Eurovision Song Contest 2024 Loredana Bertè. Brutte notizie per la cantante che ha sfiorato il traguardo dopo Sanremo.

Sperava di trionfare a ‘Una voce per San Marino 2024‘ per partecipare all’Eurovision. Per Loredana Bertè, però, è arrivata una brutta notizia. La cantante, infatti, si è classificata al secondo posto all’evento, piazzamento che non le consentirà di prendere parte al mitico evento previsto per il mese di maggio.

Loredana Bertè, niente Eurovision 2024

Lo aveva detto in modo molto diretto: il suo obiettivo era vincere ‘Una voce per San Marino 2024′ per andare all’Eurovision Song Contest 2024. Loredana Bertè, però, si è dovuta arrendere all’esito dell’evento che l’ha vista classificarsi al secondo posto.

La cantante, reduce da Sanremo con ‘Pazza‘, è arrivata dietro ai vincitori, I Megara, e quindi non prenderà parte alla kermesse musicale di maggio.

Per la donna, sfuma quindi l’ambizioso traguardo di rappresentare San Marino e sfidare tutti gli altri colleghi al famoso evento.

Toccherà alla band de I Megara, una alternative rock band spagnola, rappresentare appunto San Marino all’Eurovision che si terrà a Malmö, in Svezia.

La classifica e i premi di ‘Una voce per San Marino’

La Bertè si è classificata seconda con ‘Pazza’ ma, almeno, si è potuta accontentare di ben due premi speciali. La cantante ha, infatti, vinto il Premio della Critica e anche quello Ogae Italy.

Tra gli altri concorrenti italiani piuttosto noti che hanno preso parte a ‘Una voce per San Marino’, anche Marcella Bella, i Jalisse e Pago.

Di seguito anche un post Instagram con l’esibizione della cantante durante l’evento:

