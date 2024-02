Dopo aver lasciato la casa a Citylife dove viveva con il resto della famiglia, Fedez si è trasferito in una dimora che ben conosce…

La separazione, più o meno certificata, dei Ferragnez continua a far parlare. In modo particolare, nelle ultime ore, è Fedez che sta facendo chiacchierare. Non solo per le sue parole in merito al rapporto con la moglie Chiara, ma anche per aver lasciato la casa di Citylife dove viveva insieme al resto della famiglia ed essersi trasferito in un’altra dimora, per altro a lui già ben nota…

Fedez, dove vive dopo aver lasciato casa Ferragnez

Secondo le ultime indiscrezioni, Fedez avrebbe lasciato la casa nella quale viveva insieme a Chiara Ferragni e i figli, Leone e Vittoria. Il rapper si sarebbe allontanato dopo la crisi con l’imprenditrice digitale e avrebbe detto addio alla dimora a CiyLife dove la famiglia si era da poco trasferita.

La domanda che in tanti si sono fatti, riguarda al luogo dove l’artista sarebbe andato a vivere in questo momento. Secondo quanto si apprende anche da Il Messaggero che cita Chi, Federico starebbe alloggiando in una casa a lui ben nota. Quale? Quella in cui viveva con la sua ex fidanzata, Giulia Valentina.

Sebbene non si abbiano indicazioni precise sull’abitazione, pare proprio che il rapper abbia scelto un luogo a lui caro dove poter riflettere in questo momento di difficoltà.

Nel dettaglio, il settimanale Chi, in un post su Instagram, ha anche scritto: “Da quasi una settimana Fedez è tornato a vivere nella casa milanese che condivideva con la sua ex Giulia Valentina e il chihuahua Gue. Da quando c’è stata la rottura con la Ferragni è andato via dal loro lussuoso appartamento, ma non si è rifugiato nè dalla nonna nè dai genitori”.

Di seguito anche il contenuto del settimanale Chi con i vari commenti degli utenti che stanno seguendo la vicenda Fedez e Ferragnez.

