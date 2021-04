L’Isola dei Famosi 15, Andrea Cerioli presto papà?: “La gioia più bella della vita” (video)

Durante la sesta puntata de ‘L’Isola dei Famosi 15’, in onda, stasera, giovedì 1 aprile 2021, Andrea Cerioli ha avuto modo di parlare con la fidanzata Arianna Cirrincione dopo quasi un mese di separazione. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, nel daytime, ha manifestato il desiderio di mettere su famiglia con la compagna e, in tempi brevi, diventare padre (Qui, il video):

Cerioli: “Io penso che sia la gioia più bella della vita, e forse il lavoro più impegnativo. Penso che non bisogna premere su questa cosa Quando arriverà il momento giusto lo sarà per entrambi”.

Cirrincione: “Ne abbiamo parlato spesso. Non ci piace programmare ma… Amore, forza. Stiamo tutti benissimo. Ti salutano tutti. Mi raccomando, tirati su. Hai tantissimo da dare, divertiti, goditela. Stai facendo un’esperienza bellissima. Prendi il bello, lascia tutto il resto. Ti amo”.

L’ex concorrente del ‘Grande Fratello’, visibilmente emozionato, è apparso piuttosto sottotono, giù di morale, durante l’avventura de ‘L’Isola dei Famosi 15′:

Cerioli: “E’ difficile. Non è come me l’aspettavo”.

Andrea vorrebbe una femminuccia che, tradizionalmente, è più legata al papà. Il 31enne, nelle ultime ore, ha lodato l’ottimo lavoro della mamma che ha cresciuto lui e la sorella senza fargli mancare tanto affetto (Qui, il video):