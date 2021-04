Gossip: tutte le notizie dell’1 aprile 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 1 aprile 2021

Tommaso Zorzi, ospite, ieri, del ‘Maurizio Costanzo Show’, ha tessuto le lodi di Giulia De Lellis pronta per il debutto come attrice nella pellicola ‘Genitori vs influencer’:

La seguo da un po’ di anni. Credo che lei sia la versione italiana del sogno americano. Una ragazza rimasta molto con i piedi per terra. Lei sa che all’inizio le andavo un po’ contro perché non riuscivo a capire il fenomeno. Parla ai suoi follower come parla con me al telefono e credo che questo sia il suo successo. È a tutti gli effetti un’imprenditrice pur essendo rimasta una ragazzina.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò a Temptation Island? La smentita

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, ospite di ‘Casa chi’, hanno smentito la partecipazione alla prossima edizione di ‘Temptation Island’. La coppia si sta frequentando da qualche settimana:

Non credo sia per noi in questo momento. La nostra storia è iniziata da poco e mi sembra prematuro andare in un programma come Temptation Island. Adesso no, poi non si sa. Non saremo in quest’edizione, questo è certo. Adesso è ancora troppo presto.

La dedica d’amore di Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi: il gossip

Pierpaolo Pretelli, sul proprio account Instagram, ha fatto una dedica speciale alla fidanzata Giulia Salemi in occasione del suo compleanno: