Can Yaman: “Diletta Leotta? La riservatezza è la nostra prima promessa”

Can Yaman, protagonista dell’ultima cover del magazine ‘Vanity Fair’, in edicola questa settimana, ha rotto il silenzio attorno alla sua storia d’amore con Diletta Leotta con cui è uscito allo scoperto lo scorso gennaio 2021:

Diletta? È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme. Quando sarà il matrimonio di cui tutti parlano? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa.

L’attore turco, amatissimo dalle telespettatrici italiane per il ruolo del fotografo Can Divit nella soap ‘Daydreamer – Le ali del sogno’, inoltre, ha rivelato di aver attraversato un periodo buio nella sua vita, superato, grazie all’aiuto di un amico speciale:

C’è stato un momento oscuro nella mia vita in cui il lavoro di mio padre ha iniziato ad andare male, molto male, e non avevamo i soldi neanche per pagare le rette di scuola. Ma se vivi il presente, e ti impegni in quello che fai, non hai tempo per la paura. Rimboccarsi le maniche, seguire l’istinto e andare a segno: questo è stato il mio segreto. Grazie a un amico speciale, un genietto che non parlava con nessuno eccetto me, un ragazzo albanese con cui mi piaceva fare tutto, iniziai a vincere una borsa di studio dopo l’altra, fino a diventare avvocato, poi attore.