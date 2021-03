Gossip: tutte le notizie del 31 marzo 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 31 marzo 2021

Akash Kumar, eliminato da ‘L’Isola dei Famosi 15’, ha lanciato una stoccata contro Andrea Zelletta durante una diretta su Instagram:

Se conosco Zelletta? No, io non conosco i comodini ragazzi. Dite che Andrea Zelletta è un vero modello e non io? Infatti dopo Ballando con le Stelle io ero da Armani, lui… non lo so ma non era con me. Se parliamo di carriera a 6 anni ero in Benetton. Con Zelletta ho pure litigato. Comunque tornando al discorso modelli, di solito quando fai televisione nella moda non entri più. Io invece ho fatto Ballando e mi hanno richiamato in Armani, sia perle sfilate che per alcune campagne. Quindi questo significa che tanto è dovuto dal tuo atteggiamento. Se sono più bello di Andrea? Sono uno dei 50 uomini più belli del mondo quindi vedete voi.