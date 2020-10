Live non è la d’Urso: nel corso della quinta puntata, in onda, stasera 11 ottobre 2020, Lele Mora ha fatto una rivelazione choc che riguarda uno dei concorrenti della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’, ovvero Massimiliano Morra, che, dopo aver confessato di non aver avuto una storia d’amore con Adua Del Vesco, è stato al centro del clamore mediatico, per la sua presunta omosessualità:. Ecco le dichiarazioni dell’agente delle star (Qui, il video):

Mora: “Ha avuto una storia bella lunga… non ti dirò mai il nome. E’ una persona molto conosciuta. E’ stato fidanzato con un uomo importante che gli ha promesso, di fare prima o poi, il Grande Fratello. Ci è arrivato. Che sia stato d’amore o di interesse… non lo so… Massimiliano Morra non è gay. Ci sono tanti non gay ma si concedono alle delizie di qualche produttore. Sono certissimo di quello che ti dico. Te lo confermo”.

“Massimiliano Morra è stato fidanzato con un ragazzo”

Il manager dei vip, nel corso del talk, ha confessato di avere avuto un flirt con Eva Grimaldi che, da un anno, è unita civilmente con l’attivista lgbt Imma Battaglia, presente in trasmissione:

Mora: “Abbiamo avuto un flirt durato un annetto. Abbiamo fatto tante volte sesso. Ero un frutto proibito. Tante donne che lavoravano con me volevano provare”.

Silvano, l’ex fidanzato di Dalila, attuale compagna di Morra, ha rivelato i retroscena segreti della fine della loro relazione.