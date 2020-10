by @Marco Salaris

A Domenica Live alta tensione in apertura di puntata. Era atteso il faccia a faccia tra il fidanzato di Viola Valentino Francesco e la sua amante, la dentista Simona. Dietro le quinte la cantante ha assistito al confronto tra i due al centro della vicenda. Apre Simona che mette subito la sua verità in chiaro: “C’è stato un rapporto serio di cui Viola è a conoscenza” precisando di essere stata fidanzata con Francesco per circa un anno.

Lui smentisce categoricamente: “Non ci vediamo da un anno” e ci tiene a dire che lui ama la sua fidanzata nonché futura moglie “Io addirittura non so quando sei nata e quanti anni hai. Sappi che io ho il diritto di amare mia moglie“.

Pronta la replica di Simona:

Tu hai screditato me, dipingendomi in maniera poco seria. Tu hai fatto capire che la nostra conoscenza è nata da una pulizia dei denti. Non è assolutamente così, tu hai detto che ti mancano 4 denti per colpa mia.

La donna tira fuori dei regali per Francesco:

Ti ho portato quattro denti che puoi usare quando vuoi, lo spazzolino che hai lasciato a casa mia, le lamette tue. Io ti ho protetto per un anno e mezzo. Dici che non ci siamo visti? Tu a fine agosto dovevi venire da me e invece stavi con la tua futura moglie.

Francesco: “Perché parli dei problemi miei? Io sono affezionato a te, ma non siamo mai stati insieme per un anno e mezzo.”

In mezzo alla questione interviene Ivan Cattaneo, conoscente di Francesco: “Il problema di molte persone è che vogliono diventare celebrities a tutti i costi. Tu mi hai detto che vorresti inventare delle paparazzate per andare al Grande Fratello o all’Isola dei famosi“. Il cantante ha affermato a Pomeriggio cinque che Francesco ci ha provato con lui, Francesco con una battuta “infelice” a detta di Barbara d’Urso, gli risponde: “Dovrei bere 12 gin-tonic per venire con te“.

Simona sostiene che Viola Valentino ha organizzato una paparazzata tra Francesco con un’altra ragazza mora per poter far litigare lei e Francesco. Lui smentisce categoricamente e continua a rimarcare piena fedeltà alla sua fidanzata, il tutto mentre Simona conclude il suo intervento senza però tralasciare altri particolari choc “Mi ha scritto che voleva sposarmi e mi ha detto Ti amo” e di aver ricevuto dei ricatti da parte della cantante: “Mi ricattava di venire da te (si riferisce a Barbara d’Urso, ndr) procurarti le foto mie con Francesco e rovinarci pubblicamente“.