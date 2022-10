Il cantante LDA ha annunciato di dover rinviare alcuni suoi impegni di lavoro a causa di un non meglio precisato problema di salute.

LDA si è mostrato da un letto d’ospedale e ha fatto sapere ai suoi fan di dover rinviare alcuni dei suoi prossimi impegni di lavoro a causa di un problema di salute che, per il momento, ha preferito non dichiarare. Il cantante ha comunque tranquillizzato i suoi fan, affermando che non si tratterebbe di nulla di grave: “Per comprovati motivi di salute sono costretto a posticipare l’eventoche si sarebbe dovuto svolgere questa domenica a San Severo. Inutile dirvi quanto io sia dispiaciuto ma allo stesso tempo sicuro di poter dare il massimo una volta guarito. Non è nulla di grave, tranquilli. A presto amori, il vostro Luchino”.

LDA ricoverato in ospedale

LDA ha generato la preoccupazione dei suoi fan dopo che si è mostrato su un letto d’ospedale ma per il momento, nonostante le insistenze dei suoi ammiratori, il cantante ha preferito non svelare cosa gli sia successo. “Tornerò più forte di prima, non vi preoccupate”, si è sbrigato a scrivere il rapepr, che si è visto costretto ad annunciare l’annullamento del suo impegno previsto all’evento che si svolgerà domenica sera a San Severo, in Puglia.

