Il passato a Striscia la Notizia, un augurio speciale al programma ma anche un pensiero su sua figlia ipotetica Velina: parla Laura Freddi.

Intervista a Novella 2000 per Laura Freddi che ha avuto modo di parlare di tantissimi argomenti tra cui la sua lunga carriera in televisione con particolare riferimento a Striscia la Notizia. Proprio sul tg satirico di Antonio Ricci, la donna, in passato Velina, ha risposto anche ad una domanda sull’ipotesi di vedere sua figlia fare quel ruolo in futuro…

Laura Freddi, le parole su Striscia la Notizia e la figlia

Alcuni passaggi dell’intervista fanno riferimento alla carriera della Freddi e al suo lavoro per Striscia la Notizia quando era diventata la Velina bionda insieme a Miriana Trevisan: “Per Striscia è stato l’inizio di un nuovo corso che ha portato in tv le veline ‘moderne’. Prima di noi, infatti, c’erano ragazze molto formose, più appariscenti”.

Nell’ottica del ruolo della Velina, la Freddi ha anche risposto senza problemi alla domanda sul futuro di sua figlia come ipotetica Velina sebbene la bambina abbia ancora solamente 5 anni.

“Proprio Ginevra ha 5 anni: balla e canta da sola, senza aver ricevuto alcuna influenza da me. E questo mi preoccupa!”, ha detto la showgirl con il sorriso e in modo ironico.

“Lei dice che vorrebbe fare la rockstar dottoressa: suo padre, il mio compagno, ha uno studio di fisioterapia. Io la rockstar non l’ho mai fatta, però, ma lei ha capito che c’è un po’ di spettacolo in casa. Io spero faccia la dottoressa, ma sarà lei a decidere quando sarà grande. Ha appena iniziato le scuole elementari, c’è tempo. Poi non avrei nulla da obiettare se avessi la certezza che ci sia ancora Antonio Ricci al timone di Striscia”.

