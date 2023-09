Momento di forte emozione in diretta tv per Antonella Clerici. Per lei una sorpresa inattesa con tanto di abbraccio e lacrime non trattenute.

Il suo pubblico la ama proprio per questo: la sua spontaneità. Ecco perché non deve destare stupore quanto accaduto in queste ore ad Antonella Clerici che si è resa protagonista di una sorta di fuoriprogramma durante ‘È sempre Mezzogiorno’ quando a “suonare il campanello” è stata… Anna Moroni, colonna portante dei programmi del noto volto Rai che in tv non si vedeva da tempo.

Antonella Clerici incontra Anna Moroni

Il tutto è accaduto in queste ore durante la puntata di ‘È sempre Mezzogiorno’. La Clerici si stava preparando per la classica lezione di cucina giornaliera, quando mentre era intenta a indossare il grembiule, aiutata dallo chef al suo fianco, ecco la sorpresa.

Dopo il “campanello”, ecco apparire in studio Anna Moroni che, in silenzio, stava entrando dall’altra parte rispetto ad Antonellina.

Appena la presentatrice l’ha vista, ecco la corsa verso di lei conclusasi con un abbraccio ricco di sentimento e pieno di emozioni tanto che la stessa Clerici non è riuscita a contenere le lacrime.

“Annina, non mi aspettavo di vederti. Ma che bello vederti, sono così contenta che sei venuta, non mi aspettavo, dove ti hanno nascosto. Pensa che ho sentito la tua voce e ho pensato ‘oh come la prima volta’, ma adesso vieni qui devi aiutarmi. Che bello Anna”, le parole della conduttrice.

Di seguito anche il post su X, ex Twitter, con il video del momento davvero a sorpresa per la conduttrice:

