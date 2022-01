Lady Gaga, la confessione su House of Gucci: “Cosa ho fatto nelle scene tagliate”

Lady Gaga ha svelato alcuni retroscena del film House of Gucci, in cui ha ricoperto il ruolo di Patrizia Reggiani. Le scene del film menzionate dalla cantante sarebbero state tagliate.

Lady Gaga: la confessione su House Gucci

Lady Gaga ha fatto una scottante rivelazioni su alcune scene tagliate di House of Gucci, il film in cui ha recitato al fianco di Salma Hayek e di Adam Driver. “C’è tutta una parte di questo film che voi non avete visto nelle sale cinematografiche. Si tratta di una svolta in cui io e Pina sviluppiamo una relazione intima, il regista ha tagliato tutto. Però il regista ci ha permesso di spingerci fino a quel punto. Mi ricordo ancora quando andavamo sul set con Salma e pensavamo ‘ok adesso che Maurizio è morto forse dovremmo…’. La situazione diciamo che si è scaldata”, ha dichiarato la celebre cantante che, nel film, veste i panni di Patrizia Reggiani.

Lady Gaga: i cani

Alcuni mesi fa, durante la lavorazione del film, Lady Gaga è stata al centro di un fatto di cronaca estremamente preoccupata: i suoi due bulldog francesi sono stati rubati da alcuni malviventi che, durante il furto, hanno sparato contro il dog sitter a cui la cantante aveva affidato gli animali. L’uomo fortunatamente si sarebbe salvato e la cantante si sarebbe fatta carico delle cure.