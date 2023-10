La Rai ha imposto un veto sulla partecipazione di Fedez a Belve e Francesca Fagnani è intervenuta in merito alla questione.

A quanto pare Fedez – dopo le polemiche che lo hanno visto protagonista negli scorsi anni per i suoi attacchi al mondo politico – non sarebbe un ospite gradito a Belve. La Rai non avrebbe infatti accettato la sua partecipazione retribuita allo show e la questione, a quanto pare, avrebbe mandato su tutte le furie Francesca Fagnani, che ha scritto nelle sue stories via social:

“Solo un chiarimento per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve: è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così”.

Francesca Fagnani: la confessione su Fedez a Belve

Nei giorni scorsi sono circolate indiscrezioni in merito al colpaccio ottenuto da Francesca Fagnani, che ha chiesto (e ottenuto) che Fedez partecipasse al suo programma tv. In queste ore è emerso invece che la Rai non sarebbe d’accordo con la decisione della conduttrice e infatti alcune fonti Rai – attraverso le pagine del Corriere della Sera – hanno fatto sapere:

“La decisione dell’azienda di non approvare la partecipazione retribuita di Fedez non a nulla a che vedere con la politica, che non si è minimamente interessata al caso se non per strumentalizzare la vicenda, dopo la pubblicazione del post della Fagnani. Quindi nessuna censura ma solo una scelta dell’aziendale”. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari? Al momento il rapper si trova ricoverato a Milano a causa delle ulcere che gli hanno causato un’emorragia interna.

