Giorgia Meloni ha annunciato il suo addio a Andrea Giambruno che, nella sua ultima intervista, ha lasciato intendere di stare ancora con lei.

Lo scandalo dei fuorionda si è abbattuto come una bufera sulla coppia formata da Giorgia Meloni e Andrea Giambruno e, in queste ore, la premier ha annunciato pubblicamente il suo addio al volto tv.

Appena tre giorni fa però lui aveva rilasciato un’intervista a Chi in cui aveva lasciato intendere che lui e la premier stessero ancora insieme. “Chi dice che non siamo sposati?”, aveva detto al settimanale. Nel suo post via social invece la premier ha scritto che le strade sue e di Giambruno si sarebbero separate da tempo. Quale sarà la verità?

Andrea Giambruno e Giorgia Meloni: cosa non torna nell’addio

Un vero e proprio putiferio ha travolto Andrea Giambruno a causa dei suoi fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia, e in cui lo si sente parlare con termini spinti ed espliciti ad alcune delle sue colleghe di Diario del Giorno. A seguito della vicenda la premier Giorgia Meloni ha annunciato il suo addio al volto tv, a cui era legata da 10 anni e con cui ha avuto sua figlia Ginevra. Appena qualche giorno fa però, in un’intervista a Chi, Giambruno aveva lasciato intendere che lui e Giorgia Meloni potessero esser già sposati.

“Finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo. Lo faremo quando ci andrà. Oppure ci siamo già sposati e non l’abbiamo detto a nessuno”, aveva detto. Al momento lui non ha ancora rotto il silenzio in merito alla questione, e in tanti sono impazienti di saperne di più.

