Chiara Ferragni ha postato via social le immagini della sua nuova casa ormai pronta, ed è stata travolta dalle critiche generali.

Chiara Ferragni ha condiviso via social alcune foto del suo lussuoso super attico a CityLife e, inaspettatamente, non ha raccolto i favori da parte dei fan. In tanti hanno infatti dimostrato di non aver affatto apprezzato l’arredamento, e c’è chi le ha scritto:

“Sembra un mausoleo”, e ancora: “Un’accozzaglia di materiali che non c’entrano nulla tra loro… i soldi non possono comprare il buon gusto e lo stile…”, oppure: “Ma cos’è quella roba che sembra una tomba di marmo in cucina?”.

Chiara Ferragni: le foto della nuova casa non convincono i fan

La nuova casa dei Ferragnez è ormai pronta e, molto presto, la famiglia potrà finalmente prenderne possesso. Chiara Ferragni si è affidata ad alcuni dei più famosi esperti d’arredamento per realizzare l’appartamento dei suoi sogni (a due piani, con una vista esclusiva su Milano e con tanto di piscina interna al palazzo) ma a quanto pare non ha raccolto i favori dei fan, che lo hanno paragonato addirittura a un mausoleo funebre.

Al momento Chiara Ferragni non ha replicato alle critiche sui social, e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà. Lei e Fedez hanno acquistato il lussuoso attico a CityLife oltre un anno fa e, durante i lavori di costruzione, lo hanno fatto attrezzare di tutti i comfort e con finiture di pregio.

