Tempo di confessioni per Diana Del Bufalo che ha deciso di confidarsi con i suoi seguaci e di ammettere di essere alle prese con un momento non felicissimo della sua vita o, per lo meno, abbastanza complesso tra crisi identitaria e tanto altro. La sincerità dell’attrice e cantante è stata apprezzata come lo è stato anche il pensiero sul mondo social rispetto alla realtà.

La confessione di Diana Del Bufalo

Senza mai abbandonare la sua ironia e simpatica, la bella Diana ha condiviso alcune stories durante la skincare serale. La ragazza si è fatta vedere intenta a massaggiarsi la pelle con un particolare rullo di ceramica e, allo stesso tempo, a scherzare con espressioni buffe. In modo inatteso, però, ha dato il via anche ad alcune riflessioni decisamente più serie.

La Del Bufalo ha spiegato di essere in un momento strano della sua vita: “Sono in una fase della vita dove… non so… non so e basta”, ha detto in modo pensieroso. “Non so dove andare, non so cosa fare, non so chi sono! Ed è bella! Proprio bella!”. Parole che sono state poi seguite da alcune domande esistenziali ai fan. “E voi sapete chi siete? Sapete cosa volete fare? Sapete chi vorreste essere? Sapete quello che state facendo? Avete degli obiettivi? Se sì, pensate siano realizzabili? I vostri genitori vi supportano?”.

Social vs realtà

Ancora più importante, però, il breve ma intenso passaggio avvenuto poco dopo sempre via social. La ragazza, infatti, ha risposto ad un commento di un utente che recitava: “Non sembri una persona che non sa cosa fare e dove andare Diana, direi che la tua vita sembra molto piena e soddisfacente…”. Diana ha detto a quel punto: “Ripeterò all’infinito che Instagram non è la realtà“.

