Inedito filmato delle telecamere di sicurezza sul pestaggio a Iovino in cui sarebbe coinvolto Fedez. Il rapper potrebbe essere nei guai.

Cosa è successo davvero tra Fedez e Cristiano Iovino nella “famosa” serata del pestaggio ai danni del personal trainer? Ancora non si sa con esattezza ma un video inedito, mostrato durante la trasmissione di Rete 4, ‘Zona Bianca’, potrebbe fare luce sull’accaduto. Nelle immagini alcuni particolari sarebbero venuti a galla.

Fedez-Iovino, il video inedito a Zona Bianca

Un video inedito sulla notte del pestaggio ai danni di Cristiano Iovino è diventato di dominio pubblico e potrebbe aiutare a comprendere cosa sia accaduto davvero al personal trainer e quale sia stato il ruolo di Fedez, coinvolto in qualche modo nella vicenda. A provare a fare luce sull’accaduto, la trasmissione di Rete 4, ‘Zona Bianca’.

Durante la puntata di domenica 26 maggio, infatti, ecco un filmato nel quale si vedrebbe il rapper (non si sa se sia davvero lui) e altre 5 persone – tra cui anche la guardia del corpo dell’artista -, Cristiano Rosiello – mentre si scagliano contro Iovino sotto la sua abitazione di Citylife. Nelle immagini di qualche telecamera di sorveglianza si vede un uomo cercare di colpire Iovino e successivamente delle persone arrivare e dirigersi verso l’uomo.

“Dicono sia lui”

Durante ‘Zona Bianca‘, la giornalista Candida Morvillo ha detto la sua sulle immagini: “È un video straordinario quello che hai mostrato quello che noi vediamo coincide con la testimonianza dei vigilantes e perché questo è importante? Perché da un’attendibilità anche a questa testimonianza”. Allo stesso tempo la giornalista ha sottolineato: “Dicono che l’uomo che è sceso per primo era Fedez. Qui non trova conferma perché Fedez non si vede in viso. Però è bizzarro che questi vigilantes riconoscano sotto la pioggia proprio Fedez che, guarda caso, due ore prima aveva litigato in discoteca con Iovino”.

