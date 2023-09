Gaffe di Caterina Balivo con Katia Ricciarelli che ha replicato in modo piccato ad una uscita non eccelsa della conduttrice.

Momenti di imbarazzo nel pomeriggio di Rai 1. Protagoniste Caterina Balivo e Katia Ricciarelli. La cantante è stata ospite nel programma ‘La volta buona’ e ha raccontato diversi aspetti della sua vita, anche privata. Mentre si parlava della storia precedente a quella con Pippo Baudo, ecco che è arrivata una gaffe della presentatrice che è stata “rimproverata” proprio dall’artista.

Katia Ricciarelli gela la Balivo in diretta

La cantante lirica tra i tanti temi affrontati durante la sua ospitata a ‘La volta buona’ ha parlato delle sue relazioni sentimentali. Prima di esprimersi su quella più famosa con Baudo, ecco alcuni passaggi relativi all’amore con Josè Carreras: “Ci siamo amati molto e ho tanti ricordi. Mi sono innamorata di José per il modo in cui cantava ‘Il ballo in maschera’. Con una frase sono caduta per terra e mi sono innamorata di lui. Poi, la rottura dovuta all’indecisione di fare il grande passo”.

A domanda della conduttrice sul perché i due non si siano sposati: “Diciamo che io ero stanca di fare l’eterna fidanzata. Come mai non l’ho sposato? Lui era già sposato!”.

Da qui, ecco la gaffe della Balivo con repentino rimprovero della Ricciarelli: “Ah tu eri l’amante!”. E la cantante: “Ma come ti permetti?! Io ero l’amore della sua vita…”.

Il fatto che non sia partito il classico applauso del pubblico ha fatto capire come la gag non fosse preparata ma che si sia trattato di una gaffe in piena regola…

Di seguito anche un post social con parte di quanto accaduto nel pomeriggio di Rai1:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG