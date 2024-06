La principessa Kate Middleton partecipa alla parata di Trooping the Colour: la sua prima uscita pubblica dopo l’annuncio del tumore.

La parata di Trooping the Colour, evento cardine delle celebrazioni per il compleanno ufficiale del re Carlo III, ha visto quest’anno la partecipazione della principessa Kate Middleton.

Si tratta della sua prima uscita pubblica dopo l’annuncio del suo tumore. Nonostante il periodo complesso che sta attraversando, la principessa del Galles ha dimostrato eleganza e forza, catturando l’attenzione di tutti.

Kate Middleton ritorna in pubblico: come sta?

La principessa del Galles, come riportato da Today.it, è stata vista per la prima volta a Buckingham Palace, mentre attendeva di salire sulla carrozza che l’avrebbe portata alla parata insieme ai tre figli.

Indossando un abito bianco elegante che le scendeva fin sotto il ginocchio. Abbinato a un cappello dello stesso colore con dettagli blu, Kate Middleton appariva regale e composta.

Le telecamere l’hanno seguita anche durante la sua presenza all’Horse Guards Parade di St. James’s Palace. La principessa appare sorridente, nonostante una evidente perdita di peso.

La sua presenza all’evento era stata annunciato con un post su Instagram. Sui social, la principessa Kate ha rassicurato il reame: “Sto facendo molti progressi (…) ma come chiunque sia sottoposto a chemioterapia saprà, ci sono giorni belli e giorni brutti, come quelle giornate in cui ti senti debole e stanca e il tuo corpo deve riposare“.

Il principe Louis è di nuovo virale sui social

Il piccolo Louis, sempre più simile allo zio Harry per il suo spirito vivace, ha conquistato il pubblico e i social con le sue buffonate.

Durante la parata, Louis ha mostrato una serie di comportamenti divertenti, rendendo più leggera e gioiosa l’atmosfera.

Ballando al ritmo della marcia, sbadigliando di fronte alle telecamere e giocando con le corde della tenda, ha fatto ridere mamma Kate Middleton , che ha sicuramente apprezzato quei momenti di spensieratezza.

Anche se la sorella Charlotte ha cercato di riportarlo all’ordine con un sussurrato “Stop“, Louis ha continuato con le sue esibizioni, regalando momenti di puro intrattenimento.

A seguire, uno dei momenti divertenti con il piccolo Louis:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG