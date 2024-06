Tantissime notizie negli ultimi giorni dai personaggi dello spettacolo, della tv e dei social. Scopriamo i migliori gossip della settimana.

Giorni intensi di notizie tra il mondo del piccolo schermo, dei social e, in generale dello spettacolo. L’appuntamento fisso con questa rubrica ce l’hanno gli ormai ex Ferragnez. Da una parte Chiara Ferragni e i suoi presunti “nuovi amori”, dall’altra Fedez, che ha fatto preccupare per un possibile nuovo ricovero in ospedale. Non è mancata, poi, la notizia del ritorno in tv di Barbara D’Urso. Scopriamo quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 10 al 14 giugno 2024.

I gossip della settimana: il “nuovo amore” della Ferragni

La Ferragni ha deciso di tornare a parlare con i fan e, allo stesso tempo, sono uscite tantissime voci su quelli che sarebbero i suoi “nuovi amori”. Dopo i rumors su Tony Effe, ripresi anche da Chi, ecco quello legato ad una nuova fiamma. Pare, infatti, che l’influencer abbia iniziato a vedersi con un altro uomo. Si tratterebbe di un ortopedico…

La salute di Fedez preoccupa

Se da una parte c’è Chiara, dall’altra non poteva mancare Federico. Ebbene sì, perché il rapper ha fatto molto parlare in queste ore per un presunto nuovo ricovero. L’Investigatore Social aveva sottolineato come il cantante sarebbe stato ricoverato in ospedale per delle problematiche. Lo staff del diretto interessato ha smentito ma il dubbio resta.

Il ricovero di Antonella Clerici

Questi ultimi giorni hanno anche visto la seguitissima e amatissima Antonella Clerici spaventare dall’ospedale i suoi seguaci. La conduttrice, infatti, ha avuto una problematica piuttosto seria che l’ha portata a subire un intervento delicato. La donna, sui social, ha anche spiegato di aver dovuto dire addio alle sue ovaie.

Il primo concorrente di Ballando con le Stelle 2024

Per gli appassionati di programmi tv, ecco il primo nome della prossima edizione di ‘Ballando con le Stelle’. Pare che Francesco Paolantoni sia stato scelto da Milly Carlucci per diventare ballerino della trasmissione di Rai1. Il comico si è già messo in gioco in un ruolo simile, ma nel canto, e potrebbe quindi fare lo stesso anche con la danza.

Barbara D’Urso torna in tv

Parlando di piccolo schermo non può mancare anche la novità che riguarda Barbara D’Urso. La conduttrice ha annunciato che presto farà il suo ritorno in tv ma non a TeleSud come alcune indiscrezioni avevano fatto capire. La donna, infatti, ritornerà in reti di maggiore rilievo e non sarà su Canale 5.

Barbara d’Urso: «Mi vedrete presto su un altro numero del telecomando che non è quello di prima». L’annuncio a #Trapani nel corso dei festeggiamenti delle squadre di calcio e basket promosse rispettivamente in Serie C e A. pic.twitter.com/vhsvA10zGx — giovanni mercadante  (@giuvannuzzo) June 13, 2024

