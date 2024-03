Ci sono novità da parte di Kensington Palace su Kate Middleton. Le parole di un portavoce del Principe e della Principessa del Galles.

Sono giorni di rumors e indiscrezioni sulla salute di Kate Middleton. Le condizioni della Principessa del Galles stanno agitando il Regno Unito e, anche per questo, sebbene in via ufficiosa, pare che Kensington Palace abbia rotto il silenzio sulla donna.

Kate Middleton, Kensington Palace rompe il silenzio

Evidentemente stufi di sentire indiscrezioni e rumors non corretti, dalle parti della Famiglia Reale si è deciso di uscire allo scoperto. In questo senso, il Palazzo ha deciso di rompere il silenzio a proposito di Kate Middleton, Kensington Palace avrebbe rilasciato una dichiarazione a proposito della Principessa del Galles tramite un portavoce che ha parlato al Telegraph.

“La Principessa del Galles sta lavorando da casa al suo progetto sull’infanzia Shaping Us”. Sarebbero queste le parole rilasciate al tabloid da parte di un portavoce di Kensington Palace nel tentativo di porre fine, o per lo meno far diminuire le voci sulla salute della donna.

A quanto pare, quindi, Kate avrebbe ripreso a lavorare anche se starebbe comunque continuando la convalescenza nell’Adelaide Cottage a Windsor. La Principessa starebbe lavorando al progetto dedicato ai minori che le starebbe molto a cuore.

Un nuovo passo verso la verità

Le dichiarazioni sulla Middleton potrebbero essere, in un certo senso, un nuovo approccio da parte della Famiglia Reale, dopo la “gaffe” sulla foto ritoccata dalla Principessa nel giorno della Festa della Mamma ma anche dopo le foto e i filmati circolati che avevano destato più di qualche dubbio a proposito della loro veridicità.

A questo punto si attendono novità e, magari, anche un’uscita ufficiale che possa definitivamente porre fine “al caso”.

Di seguito anche un vecchio post Instagram relativo agli impegni della Principessa del Galles:

