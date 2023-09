La decisione della società di motoscafi su cui viaggiavano Kanye West e sua moglie dopo che le immagini sono diventate virali.

Bollenti spiriti a Venezia tra Kanye West e sua moglie Bianca Censori. In occasione della Mostra del Cinema, coppia si è fatta beccare in atteggiamenti intimi a bordo di un’imbarcazione. Non passando inosservati, i due sono stati ripresi dai presenti generando grande polemica e anche la successiva decisione della società di motoscafi su cui viaggiavano di bandirli per il futuro.

Kanye West e la moglie banditi dopo atti osceni a Venezia

Sebbene i fatti risalgano ad alcune ore fa, il tutto sta diventando virale adesso con la diffusione sui social di un video e di diverse immagini che mostrano la forte passione che ha preso il rapper e la sua consorte.

West e la Censori si sono lasciati andare, come detto, in atteggiamenti intimi a bordo dell’imbarcazione. Gli scatti hanno fatto il giro del mondo mettendo in imbarazzo la laguna tanto da portare la società che gestisce i trasporti, la Venezia Turismo Motoscafi a prendere le distanze.

“A bordo dell’imbarcazione che trasportava i due ospiti, l’autista doveva stare attento al traffico e non era in grado di vedere queste oscenità. Se ciò fosse avvenuto, sarebbe immediatamente sbarcato e avrebbe denunciato i trasgressori alle autorità. Ci dissociamo completamente da tali atti e comportamenti. Il signor West e sua moglie non saranno più i benvenuti a bordo delle imbarcazioni della nostra compagnia”, le parole della nota ripresa dal Daily Mail.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, adesso West e la Censori rischiano anche una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Le autorità di Venezia hanno acquisito le foto in questione come prove e, in caso venisse accertato che i due erano impegnati in effusioni a sfondo sessuale, potrebbero incorrere in una multa

Di seguito anche un post con alcune delle immagini diventate virali sul web:

