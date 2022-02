Iva Zanicchi, la lite con Donatella Rettore: “Mi diede dell’oca giuliva”

Ospite al salotto tv di Verissimo Iva Zanicchi ha svelato per la prima volta un retroscena riguardante una lite avuta in passato con l’amica e collega Donatella Rettore (con cui in seguito avrebbe fatto pace).

Iva Zanicchi: la lite con Donatella Rettore

Tra Iva Zanicchi e Donatella Rettore non è sempre corso buon sangue e per la prima volta l’Aquila di Ligonchio ha confessato cosa sarebbe accaduto durante un dietro le quinte di una trasmissione tv proprio con la celebre cantante. “Una volta la Rettore mi disse che ero un’oca giuliva e le ho risposto che l’oca era lei, perché aveva il collo lungo. Donatella e io siamo diventate amiche poi”, ha confessato la cantante, divertita dall’episodio.

L’amicizia con Orietta Berti

Discorso diverso invece per quanto riguarda i rapporti con Orietta Berti che, a quanto pare, avrebbe sempre avuto con lei un ottimo rapporto e una visione simile su quanto riguarda il successo. “Non siamo dive e il pubblico ci ama per questo”, hanno dichiarato le due al salotto tv di Silvia Toffanin, e ancora: “Bisogna avere il carattere giusto per essere dive, noi non lo siamo. Siamo rispettate ancora, siamo cresciute con il nostro pubblico e invecchiate con loro”.