Durante il daytime odierno de L’Isola dei Famosi 15, i naufraghi hanno affrontato una sessione di nomination palesi.

I due concorrenti più nominati, infatti, saranno i protagonisti di un televoto flash che, questa sera, determinerà una seconda eliminazione.

Da queste nomination, sono stati esclusi Andrea Cerioli, primo finalista di quest’edizione, e la coppia di nominate, Miryea Stabile e Fariba Tehrani.

I naufraghi più nominati sono stati Matteo Diamante, con tre nomination, Angela Melillo e Isolde Kostner, con due nomination.

Andrea Cerioli, in qualità di primo finalista, ha risolto l’ex aequo, scegliendo Isolde Kostner. Andrea aveva nominato l’ex sciatrice già in precedenza e, per rimanere coerente, ha deciso di salvare Angela Melillo.

Matteo Diamante e Isolde Kostner, quindi, parteciperanno al televoto flash che avverrà nella puntata dell’Isola dei Famosi di questa sera, 24 maggio 2021.

Isolde Kostner ha commentato con un po’ di amarezza la nomination ricevuta, quasi pentita di aver nominato Awed e non la Melillo:

Il cerchio è piccolo, me l’aspettavo. Avrei fatto meglio a scegliere Angela perché avrebbe avuto tre voti e, quindi, io non sarei stata nominata. Ma col senno di poi, è tutto più facile.

Dopo la nomination, Ignazio Moser ha cercato un chiarimento con Matteo Diamante. Ignazio, infatti, ha nominato l’ex Pupo perché l’ha accusato di essere un “leccapiedi” di Andrea Cerioli e Valentina Persia, rigirando l’accusa nei suoi riguardi.

Secondo Matteo, Ignazio l’ha nominato, utilizzando motivazioni non recenti, per fatti già chiariti:

Forse non hai capito, direi che sono tutto tranne che un leccacu*o. Stai parlando di cose avvenute 15 giorni fa.

Il fidanzato di Cecilia Rodriguez sente di non essere compatibile al carattere di Matteo: