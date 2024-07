Un ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha rivelato di aver trasgredito al regolamento rubando dei soldi. Scopri che cosa è successo.

A L’Isola dei Famosi è successo molte volte nel corso degli anni che i naufraghi violassero qualche regola. Ma la confessione di uno degli ex concorrenti lascia senza parole. Infatti, Edoardo Tavassi, naufrago nell’edizione del 2022, ha confessato di aver violato il regolamento facendo una cosa gravissima. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha fatto.

Isola dei Famosi: Edoardo Tavassi fa una rivelazione shock

Ospite al podcast di Leonardo Bocci, l’ex naufrago Edoardo Tavassi ha confessato che, durante la sua esperienza a L’Isola dei Famosi, lui e il suo amico, Nicolas Vaporidis, vincitore dell’edizione, hanno violato il regolamento.

Infatti, pare che i due abbiano rubato soldi a un membro della produzione, e corrotto un barcaiolo per avere le sigarette. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

“Devo raccontare una cosa – ha annunciato Tavassi -. A L’Isola dei Famosi io e Nicolas Vaporidis siamo riusciti a fumare e pure tanto. Questo a insaputa di tutti. Abbiamo fregato dei soldi al microfonista, gli abbiamo rubato proprio i soldi. Come abbiamo comprato le sigarette? Abbiamo corrotto il barcaiolo honduregno. Sono andato lì e sembrava una scena di Gomorra ‘facciamo così, io ti metto i soldi sotto la sabbia e tu mi porti un pacchetto al giorno’. In totale abbiamo fregato 20 Euro, ma questi 20 Euro in Honduras valgono tantissimo. Io mettevo una banconota al giorno nel posto che sapeva lui e così quello ci faceva trovare le sigarette. Ma sta cosa non la sapeva nessuno“.

Isola dei Famosi: il racconto di Edoardo Tavassi

L’ex naufrago ha, poi, rivelato: “Io e Nicolas andavamo in disparte, camminando chilometri e poi fumavamo. Una volta fatta sventolavamo le magliette per non fumare. Una volta uno del programma ci fa ‘puzzate di fumo! Se vi sgamo che avete fumato vi levo il fuoco per 15 giorni’“.

Pare proprio che i due se la siano vista brutta e che hanno rischiato di essere scoperti.

“Un’altra volta abbiamo fregato un pacchetto di Heets, quelle dalla iqos – ha continuato Tavassi -. Tutto sempre allo stesso microfonista, ma perché lui lasciava il marsupio incustodito. E sono riuscito a fumare le Heets anche senza l’apparecchio!. Ho preso la brace dal fuoco, un cocco aperto e ho fumato. Tutto questo è successo di notte perché c’è un cameraman solo, visto che tutti dormono“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG