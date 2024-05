L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, Francesco Benigno, si scaglia ancora contro Vladimir Luxuria senza risparmiarsi insulti transfobici.

Francesco Benigno non riesce proprio ad accettare l’eliminazione dall’Isola dei Famosi e se la prende con la conduttrice televisiva, Vladimir Luxuria. Già nella giornata di ieri, 8 maggio, l’ex naufrago aveva pubblicato un post Facebook in cui si scagliava contro Luxuria, ma il peggio è arrivato nelle ore successive tra i commenti sotto al post.

Infatti, tra i commenti si leggono gli insulti transfobici che l’attore ha rivolto alla conduttrice. Ma vediamo che cosa ha scritto Benigno sui social.

Francesco Benigno contro Vladimir Luxuria: scoppia la polemica social

Nel post Facebook pubblicato sulla pagina ufficiale di Francesco Benigno si legge: “Dopo avere visto gli ascolti di ieri sera, e dopo averci fatto due coglioni a dirci che la bruganelli era andata in honduras, anche questa notizia falsa, per salvare gli ascolti Vladimiro guadagno ha deciso di andare lui sull’isola. speriamo che questa volta sia vero ragazzi siete pregati di non offendere grazie“.

Ma è tra i commenti che si scatena il peggio. Infatti, alcuni utenti hanno criticato la scelta di Benigno di scagliarsi contro Vladimir Luxuria e presto sono arrivati i commenti dello stesso attore.

L’Isola dei Famosi: Benigno insulta Vladimir Luxuria

Sotto al post un utente scrive “Hanno fatto male a riesumarti“. Al commento risponde lo stesso Benigno, che scrive: “Riesumarmi? E questo secondo te è meno grave di dire che Vladimiro è un maschio e che nessuno potrà smentirmi? Invece purtroppo per te e la tua triste vita io ci sono da 35 anni e ci sarò per altri 35 sempre e comunque senza piegarmi a novanta ma con le mie forze e abilità e senza nè genitori nè fratelli e sai perché? Perché ho anche io i cog****i come Vladimiro ma li uso per raggiungere i risultati non uso il cu*o io“.

Arriverà una risposta da parte della conduttrice televisiva?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG