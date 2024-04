Addio allo storico imprenditore e presidente della famosissima azienda torinese di auto, Paolo Pininfarina. L’uomo aveva 65 anni.

Lutto pesante nel mondo dell’imprenditoria italiana: è morto a 65 anni, Paolo Pininfarina, presidente dal 2008 della storica azienda torinese di auto, fondata da suo nonno Battista nel 1930. A darne l’annuncio proprio il Gruppo Pininfarina con un comunicato ufficiale.

Morto Paolo Pininfarina

“A nome del cda, del collegio sindacale e di tutti i dipendenti Pininfarina esprimo profondo dolore e cordoglio per la perdita del nostro caro presidente”, si legge nel comunicato a nome dell’AD Silvio Angori. “Siamo tutti estremamente riconoscenti all’ingegnere Pininfarina per il suo straordinario contributo all’Azienda e per essersi sempre speso con passione, in prima persona, per tutelare la nostra storia e la nostra identità aziendale sia in termini di stile che di scelte etiche e comportamentali. Gli sono personalmente grato per avermi confermato alla guida dell’Azienda, in seguito alla scomparsa di Andrea Pininfarina nel 2008”.

La nota del Gruppo è poi proseguita: “In questi anni abbiamo condiviso tanti trionfi e anche tante sfide, sempre consigliandoci e sostenendoci a vicenda. Il modo migliore per onorare la sua memoria è continuare, come lui vorrebbe, ad impegnarci al massimo per il futuro della Pininfarina”.

La vita e la carriera

Pininfarina era nato a Torino il 28 agosto 1958. Dopo essersi laureato in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino, e dopo aver maturato svariate esperienza in ambito professionale con noti marchi come Cadillac, Honda e General Motors, nel 1982 ha intrapreso il suo percorso professionale in Pininfarina.

Nel 1987 è diventato Presidente e Amministratore Delegato della Pininfarina Extra s.r.l., società del Gruppo specializzata in design industriale, arredamento, architettura, nautica e aeronautica. Dal 1988, invece, è diventato membro del Consiglio di Amministrazione e dal 2002, membro del Comitato di Direzione della Capogruppo Pininfarina S.p.A.

Negli anni seguenti, poi, eccolo diventare, nel 2006, Vice Presidente di Pininfarina S.p.A. e dal 2008, dopo la scomparsa improvvisa del fratello Andrea a seguito di un incidente, Presidente.

Di seguito anche un post su X della Rai che ricorda l’imprenditore:

🔵È morto Paolo Pininfarina, presidente della storica azienda torinese di auto. Aveva 65 anni. Fino all’ultimo gli sono stati vicini la moglie Ilaria, i suoi 5 figli Greta, Giovanni, Iole, Tullio e Giulia e la madre Giorgia Gianolio pic.twitter.com/U47cy8SPXr — Rai Radio1 (@Radio1Rai) April 9, 2024

