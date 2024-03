Maxi party di compleanno per Isabel Totti, figlia di Francesco e di Ilary Blasi. La donna ha organizzato tutto per la piccola.

Il 10 marzo scorso Isabel Totti ha festeggiato i suoi primi 8 anni. Per la piccola una festa organizzata da papà Francesco e, adesso, anche un altro party, questa volta “confezionato” da mamma Ilary Blasi. Sui social, la conduttrice ha fatto vedere come abbia voluto stupire sua figlia con una festa speciale con tanto di giochi e sfilate di moda…

Ilary Blasi, la super festa per Isabel

Attraverso una serie di stories su Instagram, la Blasi ha fatto vedere come abbia organizzato un super party per gli 8 anni della figlia Isabel. La conduttrice ha scelto come location la Tenuta San Domenico, già usata in passato per la festa dei 18 anni del primogenito Cristian.

In questo caso, ovviamente, per la piccola che ho compiuto 8 anni, tema “pink” e precisamente tema Bratz. Isabel si è divertita tantissimo insieme a sua madre e a tante amichette e ha potuto godere di una zona a lei dedicata. Non solo giochi divertenti e buon cibo ma anche una passerella speciale per delle sfilate di modo davvero particolari.

Presenti alla festa della bambina, anche Cristian e Chanel che hanno festeggiato con la sorella minore facendole passare dei momenti davvero indimenticabili.

Di seguito anche un post Instagram con tutte le foto e anche dei filmati sul party:

Le reazioni al party

Al netto della grande gioia dei presenti e della stessa Isabel che, ovviamente, è la cosa più importante, sui social moltissimi utenti hanno commentato la festa e alcune esagerazioni che si sono viste.

Molti utenti, infatti, hanno sottolineato come non fosse necessario creare un qualcosa di così “grande” ed esagerato e che la piccola si sarebbe potuta divertire anche con meno.

A fronte di queste osservazioni, va detto, il party organizzato da mamma Ilary sarà stato pensato per soddisfare sua figlia e non certo per le altre “persone esterne” come gli haters.

