Nascosti dalle telecamere, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno fatto parlare. Cosa è successo tra loro? Quei rumori…

Nuovo avvicinamento tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I due concorrenti del Grande Fratello sono stati protagonisti, ancora una volta, di un particolare episodio “sospetto”. L’attrice e il ragazzo, infatti, si sono nascosti dalle telecamere e alcuni rumori tra loro hanno destato scalpore…

Beatrice Luzzi e Garibaldi: rumori sospetti

In queste ore, il feeling tra Beatrice e Giuseppe al Grande Fratello sembra essere tornato in modo molto evidente. A confermarlo, anche un recente episodio che non è passato inosservato sebbene sia avvenuto in un “punto cieco” per le telecamere.

Infatti, i due concorrenti del reality si sono appartati per qualche istante dove l’occhio sempre attento della Casa non poteva raggiungerli. Tra i due è successo qualcosa testimoniato dai rumorsi, decisamente sospetti, che hanno fatto pensare a qualche bacio e abbraccio.

Sul web, utenti e telespettatori si sono scatenati, ma i diretti interessati hanno tenuto a precisare in confessionale: “Tra noi c’è sicuramente una grande tenerezza. C’è sempre stata e probabilmente ci sarà sempre”, ha detto Beatrice. Dal canto suo Giuseppe ha aggiunto: “Momenti come quelli… uno sguardo, una carezza, un abbraccio… Tutto questo viene in modo naturale. Sapendo che ci sia la possibilità di riconquistarla, ci riproverei”.

Di seguito anche un recente post su X di un telespettatore che ha fatto notare la situazione tra i due concorrenti del reality show:

Beatrice stasera:

“No Alfonso,chiariamo subito che ci siamo abbracciati e dati solo un bacetto sulla guancia per stemperare la situazione e perché ci vogliamo un gran bene.Sta male,è da solo da quando ha litigato con Anita,mi fa tenerezza” #beabaldi #GrandeFratello pic.twitter.com/OBqDhpYnyr — S🤍 (@__hope0___) March 18, 2024

Di nuovo una coppia?

Il pubblico del Grande Fratello è rimasto sicuramente sopreso nel vedere come i due si siano avvicinati, ancora, dopo il tira e molla visto in questa edizione del reality.

Tra i due, infatti, c’era stato un mezzo flirt ad inizio esperienza che, però, non era andato avanti e li aveva visti poi scontrarsi in diverse occasioni, anche duramente.

Al netto di questo affetto mostrato nelle ultime ore, però, la Luzzi e Garibaldi non possono dirsi una coppia. Non ancora almeno. Staremo a vedere cosa accadrà in futuro.

