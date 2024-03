Ilary Blasi non era presente al compleanno della terza figlia, Isabel, che ha festeggiato con il papà. La conduttrice è con Bastian Muller.

Uno dei tanti lati negativi di una separazione è non poter festeggiare i compleanni insieme, e questo lo sa bene la figlia di Ilary Blasi, Isabel Totti, che ha dovuto festeggiare il compleanno con uno solo dei genitori. Infatti, la festa per i suoi 8 anni si è tenuta nella casa del padre, in compagnia della sua nuova compagna Noemi Bocchi.

La madre Ilary, invece, ha trascorso la giornata in compagnia del suo nuovo compagno Bastian Muller, che compie gli anni l’11 marzo.

Ilary Blasi: la dedica alla figlia Isabel per il suo compleanno

Due compleanni importanti che si inseguono: il 10 marzo quello di Isabel e l’11 marzo quello di Bastian Muller. Per Ilary Blasi sono stati due giorni importanti, ma solamente uno può festeggiare in tranquillità: quello del suo nuovo compagno.

In occasione del compleanno di Isabel, mamma Ilary aveva pubblicato una dolce dedica sulle storie Instagram. Sotto l’immagine di mamma e figlia che si abbracciano guardando fuori dal finestrino dell’auto Ilary scrive: “Sono fortunata a essere la tua mamma. Buon compleanno“.

Un gesto molto dolce per celebrare gli 8 anni della piccola di casa che ha festeggiato con il papà Totti e la nuova compagna Noemi Bocchi, oltre che con la sorella maggiore Chanel.

L’altro fratello di Isabel, Cristian Totti, invece, si trova in Spagna dove gioca come calciatore della Rayo Vallecano Juvenil C.

Ilary Blasi: la dolce dedica al fidanzato

Ilary ha pubblicato anche una dolce dedica per il fidanzato che compie 37 anni. Infatti, su Instagram ha pubblicato una storia con un’immagine di loro due abbracciati e una scritta romantica. “Mi piacerebbe incontrarti altre 100 volte… Tanti auguri amore” scrive la conduttrice televisiva aggiungendo un cuore rosso.

